Çorum Belediyesi'nden Kıbrıs caddesinde yağmur suyuna neşter
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum Belediyesi'nden Kıbrıs caddesinde yağmur suyuna neşter

Çorum'un bir bölgesinde daha yağmur suyu sorunu tarih olacak.

Çorum Belediyesi'nden Kıbrıs caddesinde yağmur suyuna neşter
25.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:54

Çorum'un bir bölgesinde daha yağmur suyu sorunu tarih olacak. Belediye, Kıbrıs Caddesindeki yağmursuyu sorununa neşter vuruyor.

Altyapıda önemli çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi, Milönü Caddesinden Kıbrıs Caddesine kadar yaklaşık Bin 500 metrelik yağmursuyu ve kanalizasyon hattı döşeyecek. Aşırı yağışlarda sel ve su taşkınlarına neden olan bölgelerdeki sorunları tek tek çözdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Özellikle sağanak yağmurlarda Zafer İlkokulu ve Sancaktar Cami civarında oluşan sel suları ve su baskınlarına neden olan görüntüler, yaptığımız altyapı çalışmalarıyla birlikte tarihe karışacak." dedi.

Zafer İlkokulu önünden başlatılan yağmursuyu hat çalışmaları Milönü Caddesi'nden devam ederek Kıbrıs Caddesi'ne ulaştı. Sona yaklaşılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 1500 metrelik yağmur suyu şebekesi ile birlikte eskiyen kanalizasyon hatları da yenilenmiş olacak. Öte yandan sel sularının oluşmasını önlemek ve yağmursularının tahliyesini sağlamak için yağmursuyu şebekesi döşenen güzergahtaki yollara belirli aralıklarla 2 metrelik ızgaralar da konulacak.

Şehrin altyapısını güçlendirme noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1500 metrelik yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarının Yeniyol, Kale ve Yavruturna Mahallelerinin önemli bir kısmını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Halil İbrahim Aşgın, "Aşırı yağış durumunda yağmur suları sorunsuz bir şekilde tahliye edilecek ve sel oluşumunun önüne geçilecek. Bundan sonra yağmur yağdığı zaman hemşehrilerimiz böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacak. Çalışmamız bölge sakinlerimiz başta olmak üzere tüm şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Güncel
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Deniz Akkaya Sertab Erener
Spor Caner Erkin Sinan Gümüş Ronald Koeman Sergen Yalçın Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Çorum Belediyesi'nden Kıbrıs caddesinde yağmur suyuna neşter - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 18:16:01. #1.14#
title