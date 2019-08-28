Çorum Belediyesi'nden Kadeş Çocuk Şenliği

28.08.2019 16:54

Çorum Belediyesi çocuklar için Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor.



Kent halkının tamamına hitap eden kültürel çalışmaları ile bir birinden güzel etkinlikleri Çorumlular ile buluşturan belediye şimdide çocuklar için 4 gün sürecek şenlik düzenliyor. Kadeş Çocuk Şenliği adı altında düzenlenecek etkinlik 30 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Kadeş Barış meydanında gerçekleşecek.



Düzenlenecek etkinlik hakkında bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çocuklarımızın bizim her şeyimiz. Yaz tatilinin son günlerinde onları okula motive etmek için Kadeş Çocuk Şenliğini düzenliyoruz. Şenliğimizde pamuk şeker, jonglör, kukla, illüzyon, animasyon gösterilerinin yanı sıra balon katlama, oyun parkı, ebru atölyesi, origami atölyesi ve uçurtma atölyesiyle minik dostlarımız doyasıya eğlenecek. 4 gün boyunca saat 18.00 ile 21.00 arasında birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı çocuk şenliğine tüm çocukları davet ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA