Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti - Haberler
Halil İbrahim Aşgın, Gazeteler, Çorum, Güncel

Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti

Yayınladığı eserlerle kültür, sanat ve tarihine ışık tutan Çorum Belediyesi, önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi.

31.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:26
Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti

Yayınladığı eserlerle kültür, sanat ve tarihine ışık tutan Çorum Belediyesi, önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi.

Çorum'un Cumhuriyet dönemi tarihine ışık tutan, o dönemki olayları anlatan Çorum Gazetesinin arşivi dijital ortama aktarıldı. 1927-1964 yılları arasında yayımlanan tüm gazetelere Çorum Belediyesi web sayfasından ulaşılabilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesinin kültür yayınları arasından çok sayıda eserin neşredildiğini, bu eserlerin birçok alanda kaynaklık yaptığını belirterek Çorum Gazetesi arvişlerinin dijital ortama aktarılmasının önemini vurguladı.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de saran koronavirüs tehlikesine karşı evinde kalanlar için de çok önemli bir arşiv çalışması olacağını dile getiren Başkan Aşgın, "1921 yılında basın hayatına başlayan Çorum Gazetesinin 1921-1926 yılları arasında yayınlanan sayılarının günümüz Türkçesine çevirilerini Abdulkadir Ozulu hocamız yapmıştı. Biz de 1927-1964 yılları arasında yayınlanan tüm gazeteleri dijital ortama aktardık. Gazetelerin bize ulaştırılmasında büyük emeği olan Hasanpaşa Kütüphanesi ve İskilip İlçe Kütüphane yetkilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Aşgın, Çorum Gazetesinin dijital ortamda yer alan arşivine ve Belediyenin tüm kültür yayınlarına dijital ortamda ulaşılabileceğini vurgulayarak "Hemşehrilerimiz Çorum Gazetesi arşivine http://kentarsivi.corum.bel.tr/gazeteler/ linkinden ulaşabilirler" diyerek sözlerini tamamladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz...
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Defne Samyeli Fahrettin Koca Chloe Loughnan
Spor Fatih Terim Basketbolcu Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Rusya Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 19:31:04. #1.15#
title