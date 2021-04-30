Çorum Belediyesi'nden esnafa tam kapanma desteği
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Çorum Belediyesi'nden esnafa tam kapanma desteği

Çorum Belediyesi'nden esnafa tam kapanma desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum Belediyesi, Covid 19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uygulamaya konulan "tam kapanma" döneminde işyerlerini zorunlu olarak kapatmak durumunda kalan esnafın yanında yer almaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi, Covid 19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uygulamaya konulan "tam kapanma" döneminde işyerlerini zorunlu olarak kapatmak durumunda kalan esnafın yanında yer almaya devam ediyor.

Pandemi nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve pandemiden etkilenen tüm esnafa yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde işyerlerini zorunlu olarak kapatmak durumunda kalan yaklaşık 8 bin 500 esnafımızdan katı atık bedeli almayacağız. Su faturası iki aylık olarak kesilecek ve katı atık bedeli bir ay için tahsil edilmiş olacak. İyi günde kötü günde her zaman esnafımızın yanında olduk. Her zaman olduğu gibi tam kapanma döneminde de esnafımızın yanındayız" dedi.

Başkan Aşgın, tam kapanma nedeniyle su faturalarının son ödeme tarihlerini de Ramazan bayramı sonrasına ertelediklerini de hatırlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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