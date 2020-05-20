Çorum Belediyesi'nden engelli vatandaşlara gıda yardımı
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Çorum Belediyesi'nden engelli vatandaşlara gıda yardımı

Çorum Belediyesi'nden engelli vatandaşlara gıda yardımı Çorum Belediyesi engelli ailelerine yönelik gıda desteğinde bulundu.

20.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:39

Çorum Belediyesi'nden engelli vatandaşlara gıda yardımı

ÇORUM - Çorum Belediyesi engelli ailelerine yönelik gıda desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum Engelsiz Yaşam Derneği üyesi 17 aile için hazırlanan gıda kolilerinin hazırlanması esnasında gıda bankasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ramazan ayı öncesi gıda bankasına yönelik ayni yardım yapılması için yaptıkları çağrıya hayırsever vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Başkan Aşgın, "Engelsiz Yaşam Derneği yönetiminden dernek üyelerine yönelik gıda yardımı talebi geldi. Şehrimizde güzel çalışmalar yürüten dernek yönetimimizin bu talebini değerlendirerek engelli kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırıyoruz." dedi.

Başkan Aşgın, gıda bankasına yönelik ayni yardımları Ramazan ayı sonrasında da kabul edileceğini sözlerine ekledi.

'Engelsiz yaşam derneğinden teşekkür'

Çorum Belediyesi tarafından kendilerine yapılan yardım ve verilen desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, "Ramazan gününde ülkemizde yaşadığımız koronavirüs nedeniyle mağdur olan engelli kardeşlerimize yardım elini uzatan Sayın Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi'nden engelli vatandaşlara gıda yardımı

Kaynak: İHA

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