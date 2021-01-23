Çorum Belediyesi'nden "dolandırıcılık" uyarısı

Çorum'da belediye yöneticilerinin adını kullanarak yardım talep eden kişilere itibar edilmemesi istendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yardımcılarının adı kullanılarak bazı art niyetli kişilerin dolandırıcılık yapmaya çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Belediyenin herhangi bir vesileyle vatandaşlardan nakdi yardım toplamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcı olduğu anlaşılan kişiler, Belediye Başkanımız ve idarecilerinin adını kullanarak iş adamlarına telefonla ulaşıp, 'Bir hastamıza yardım talep ediyoruz, camimize, Kur'an kursuna hayır topluyoruz, yardıma muhtaçlara giysi alacağız' şeklinde yalanlar söyleyerek hesap numarası verip, belirledikleri sözde yardım miktarını hesaba yatırmalarını istedikleri tespit edilmiştir. Çorum Belediyesinin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın iyi niyeti istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmaları, benzeri durumda 155'i arayıp konuyu emniyet güçlerimize bildirmeleri, bu tür girişimlerin önlenmesi ve suçun cezasız kalmaması açısından önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan