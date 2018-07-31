Çorum Belediyesi'nden Arakanlı Mültecilere Bambu Ev

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında nerede bir mazlum varsa oraya el uzatıyor. Yaptığı yardımlarla yurdun çeşitli bölgelerinde ve yurt dışında yardıma ihtiyacı olanların imdadına yetişiyor.

Daha önce de Arakan Kampında kalan Arakanlı mültecilere gıda ve çeşitli yardımlar yapan Çorum Belediyesi, Yesevi yardım hareketi ve Alaca Anadolu İmam Hatip işbirliği ile Arakan kampında kalan mültecilere bambu ev yaptırdı. Bambu evler, Yesevi yardım hareketi gönüllülerince mültecilere teslim edildi.

'Bambu evlere şehitlerin isimleri verildi'

Arakan'da ihtiyaç sahiplerine yapılan bambu evlere Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin, Çorumlu şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehitlerin isimleri verildi.

Bambu evleri teslim alan Arakanlı mültecilerin sevinçleri gözlerinden okudu. Mülteciler ve Yesevi yardım hareketi gönüllüleri, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - ÇORUM