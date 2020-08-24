Çorum Belediyesi'nde ilave koronavirüs tedbirleri
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Çorum Belediyesi'nde ilave koronavirüs tedbirleri

Son günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı Çorum Belediyesi de tedbirleri titizlikle uygulamaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi'nde ilave koronavirüs tedbirleri
24.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:16

Son günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı Çorum Belediyesi de tedbirleri titizlikle uygulamaya devam ediyor.

Çorum halkının sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla belediye ekiplerince 24 saat devam eden hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra belediye hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili de ilave tedbirler alınıyor. İş ve işlemlerin takibi için Çorum Belediyesi'ne gelen vatandaşların dışında belediye birimlerine ziyaretler de kabul edilmeyecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son günlerde koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle Çorum Belediyesi olarak bazı yeni tedbirler aldıklarını ifade ederek bu süreçte vatandaşlardan da virüs bulaşma riskine karşı daha hassas davranmalarını istedi.

İçerisinde bulunulan kritik dönemde öncelikli görevlerinin halkın sağlığı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, "Maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka uymalıyız. Koronavirüsün tamamen ortadan kalkacağı günlere bir an önce ulaşabilmek için tüm hemşehrilerimizi bu konularda daha duyarlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'Ödemelerinizi online yapabilirsiniz'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle bazı iş ve işlemlerin internet üzerinden online olarak yapılabileceğini söyledi. Vergi ve harç ödemeleri, su faturası tahsilatı gibi ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Aşgın, "Belediye birimlerine gelmeden de yapılabilecek iş ve işlemler internet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızın daha hassas davranmalarını diliyoruz." dedi.

'İstek ve şikayetleriniz için whatsapp hattı hizmetinizde'

Çorum Belediyesi Whatsapp İhbar Hattından her türlü istek ve şikayetlerin 24 saat boyunca ilgili birimlere iletilebileceğini vurgulayan Başkan Aşgın, "Bu salgın döneminde hemşehrilerimizden mümkün olduğunca kalabalık yerlerde bulunmamalarını rica ediyoruz. Belediyemizle ilgili tüm istek ve şikayetler 0501 100 19 19 numaralı whatsapp hattımızdan bizlere ulaştırılabilir." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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