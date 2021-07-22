Çorum Belediyesi misafir öğrencileri bayramda yalnız bırakmadı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yabancı uyruklu öğrencilerle bayram yemeğinde bir araya geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yabancı uyruklu öğrencilerle bayram yemeğinde bir araya geldi.

Çorum Belediyesi, bayramı ülkelerinden uzakta geçiren öğrenciler için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın, bayram kahvaltısını yabancı uyruklu öğrencilerle yaptı. 63 farklı ülkeden 100 öğrencinin katıldığı bayram yemeği Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Böyle bir bayram sofrasında bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bu buluşmayı bundan sonraki bayramlarda da geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Konuk öğrencilere her konuda yardımcı olacaklarını belirten Aşgın, "Ne zaman isterseniz bana ulaşabilirsiniz" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi bayramların müstesna ve özel günler olduğunu hatırlatarak, "Sizleri böyle bir yemekte buluşturduğu için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bayram yemeğine katılan öğrenciler, böyle bir buluşmaya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı