Çorum Belediyesi, mevsimlik işçi ailelerin çocuklarını ağırladı

Çorum'da toprak sanayi sektöründe çalışmak üzere farklı illerden gelen mevsimlik işçi ailelerin çocukları, Çorum Belediyesinin organizasyonunda renkli bir gün geçirdi.

Çorum'da toprak sanayi sektöründe çalışmak üzere farklı illerden gelen mevsimlik işçi ailelerin çocukları, Çorum Belediyesinin organizasyonunda renkli bir gün geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, aileleri tuğla ve kiremit fabrikalarında çalışan 30 çocuğu Buhara Kültür Merkezi ve kentteki bir alışveriş merkezinin oyun salonunda ağırladı.

Etkinlikte çocuklarla bowling oynayıp çarpışan arabalara binen Aşgın, onların mutluluğuna ortak oldu.

Aşgın, etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan