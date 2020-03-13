Çorum Belediyesi koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal etti
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Halil İbrahim Aşgın, 1 Mayıs, Çorum

Çorum Belediyesi koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal etti

Çorum Belediyesi koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal etti Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu Alınan tedbirler kapsamında belediye 1 Mayıs'a kadar abonelerden su kesintisi yapmayacak.

13.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:45
Çorum Belediyesi koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal etti

Çorum Belediyesi koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal etti

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu

Alınan tedbirler kapsamında belediye 1 Mayıs'a kadar abonelerden su kesintisi yapmayacak.

Çorum'da korona virüsüne karşı tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını açıklayan Başkan Aşgın:

"Çorum Belediyesi olarak çalışıyoruz. Hiçbir virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir"

ÇORUM - Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye olarak Çorum'da korona virüsüne karşı tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını belirterek, "Çorum Belediyesi olarak çalışıyoruz. Hiçbir virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, düzenlediği basın toplantısıyla ülkemizde de görülen korona virüsü vakasının ardından belediye olarak yaptıkları çalışmalar ve aldıkları tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Alınan tedbirler kapsamında belediye 1 Mayıs'a kadar abonelerden su kesintisi yapmayacaklarını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan yeni korona virüs tüm dünyanın teyakkuza geçmesine yol açtığını hatırlatan Aşgın, şu ana kadar 6 kıtada, 116 ülkede görülen korona virüsünün yaklaşık 130 bin insana bulaştığını başta Çin, İran ve İtalya birçok ülkede 5 bine yakın kişinin ölümüne sebep olduğuna dikkat çekti.

Komşu ülkelerde olan virüsün geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı basın toplantısında ülkemizde de tespit edildiğini kamuoyuna duyurulduğunu anlatan Aşgın, "Türkiye'de ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız büyük ölçüde teyakkuza geçmiş, virüsün Türkiye'ye ulaşması durumunda alınacak tüm önemleri almışlardı. Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsün pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Devletimiz süreci çok iyi yönetti. Bunda, cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve hassasiyeti etkili oldu" diye konuştu.

Çorum Belediyesi olarak kentte korona virüsüne karşı tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını açıklayan Başkan Aşgın, "Sağlık Bakanımızın, bir kişide görüldüğünü ifade ettiği basın toplantısından hemen sonra gerekli çalışmalara başladık. Belediye olarak vatandaşımızın konforunu, yaşam kalitesini düşünmek zorunda olduğumuz gibi sağlığını da düşünmek zorundayız. Öncelikli olarak, Belediyemiz bünyesinde yapacağımız önleyici çalışmalarda daha etkin ve daha hızlı hareket edebilmek amacıyla Başkan Yardımcımız Lemzi Çöplü, koordinatör başkan yardımcısı olarak görevlendirdik. Dezenfeksiyon işlemiyle ilgili 3 bin litre önleyici malzemeyi tedarik ettik. Halkımızın yoğun olarak kullandığı Belediye hizmet binalarımız, okullarımız, camilerimiz, otobüs duraklarımız, çocuk oyun alanları, parklar, şehirlerarası otobüs terminali ve yeşil alanlar gibi yerlerde çok hızlı bir şeklide dezenfekte çalışmalarına başladık" şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi olarak aldıkları tedbirler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, "Temizliğin bu süreçteki önemine binaen 1 Mayıs tarihine kadar herhangi bir su kesintisi yapmayacağız. Kadın Kültür Merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz ve yürütmekte olduğumuz bütün kurslara ara veriyoruz. Spor salonlarımızdaki spor kurslarına ara veriyoruz. Kurumlararası spor etkinliklerimiz ise devam edecek. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz "Kahramanlık Türküleri Konseri" 20-29 Mart tarihleri arasında 70 yayınevi ve 25 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kitap ve Kültür Günleri, 1 Nisan 2020 tarihinde düzenleyeceğimiz Aşık Borani Vefa Gecesini süresiz olarak erteledik" ifadelerini kullandı.

Krizi fırsata çevirmek isteyenlere karşı zabıta ekiplerinin denetimlerini artırdığına vurgu yapan Aşgın, şunları kaydetti:

"Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, kafeteryalar, restoranlarda hijyen denetimlerimizi artırdık. Bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Halk pazarlarında satıcılara eldiven dağıtarak hijyen denetimine katkı yapacağız. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bilboard, afiş, raket, dijital ekranlarımız, kurumsal web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan gerekli enformasyonu sağlıyoruz.

Sağlık Bakanımızın ülkemizde de virüsün görüldüğüne dair açıklamasıyla birlikte yürüttüğümüz önlem alıcı tedbirlerimiz en üst düzeydedir. Çorum Valiliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Ben buradan hemşehrilerime seslenmek istiyorum. İçiniz rahat olsun. Biz Çorum Belediyesi olarak çalışıyoruz. Hiçbir virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

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Çorum Belediyesi koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal etti

Kaynak: İHA

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Çorum Belediyesi koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikleri iptal etti

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