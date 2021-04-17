Çorum Belediyesi iki semt sahası yapıyor
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Çorum Belediyesi iki semt sahası yapıyor

Çorum Belediyesi iki semt sahası yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum Belediyesi, Mimarsinan ve Gülabibey mahallelerine iki yeni semt sahası yaparak bu desteği bir kez daha gösterdi.

Çorum Belediyesi, Mimarsinan ve Gülabibey mahallelerine iki yeni semt sahası yaparak bu desteği bir kez daha gösterdi.

Semt sahalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, spora ve gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile hizmet politikası ürettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Aşgın, "Özellikle gençlerimizden bu yönde talepler geliyordu. Arkadaşlarımız talepleri değerlendirip gerekli incelemeleri yaptı. Mimarsinan ve Gülabibey mahallelerimize iki adet sentetik semt sahası yapım çalışmalarını başlattık. Kısa bir sürede de son aşamaya getirdik. Birkaç işlem ve çevre düzenlemesinin ardından semt sahalarımız kullanıma hazır hale gelecek ve gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Başkan Aşgın, sporun önemine değinerek semt sahaları, spor alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla şehirde herkesin spor yapabileceği ortamlar oluşturduklarını hatırlatarak ve herkesi spor yapmaya davet etti. - ÇORUM

Çorum Belediyesi iki semt sahası yapıyor
Çorum Belediyesi iki semt sahası yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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