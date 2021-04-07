Çorum Belediyesi cadde ve sokaklara 38 kedi evi yerleştirdi
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Çorum Belediyesi cadde ve sokaklara 38 kedi evi yerleştirdi

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum Belediyesi cadde ve sokaklara 38 kedi evi yerleştirdi

Çorum Belediyesinin, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla cadde ve sokaklara 38 kedi evi yerleştirdiği bildirildi.

Çorum Belediyesinin, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla cadde ve sokaklara 38 kedi evi yerleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Kedi Evi Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında hazırlanan 38 kedi evi, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktalara yerleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kedi evleriyle bir taraftan sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştırırken, diğer yandan da sokak hayvanlarının durumuna dikkati çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mahalle muhtarlarının da görüşlerini alarak ihtiyaca göre belirlenen yerlere kedi evlerini bıraktıklarını aktaran Çöplü, "Çorum Belediyesi olarak 'sokağımızın kedisi, sokağımızın köpeği' anlayışıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 38 kedi evimizi sokağımızın kedilerine hazırladık. Muhtarlarımızla birlikte sokak hayvanlarımızın yoğun olduğu bölgelerde, gönüllü beslemecilerimizle birlikte tespit edilen yerlere kedi evlerini koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen ise Çorum Belediyesinin hayvan dostu çalışmalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çorum Belediyesinin yaptırdığı kedi evlerini muhtelif yerlere koyacağız. Hayvan haklarıyla alakalı, hayvanlarla alakalı bu dönemde böyle bir çalışma yaptıkları için Belediye Başkanımıza ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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