Çorum Belediyesi birimlerine "ziyaretçi" kısıtlaması Çorum Belediyesi birimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında rutin iş ve işlemler için gelen vatandaşların haricinde personel ziyaretine kısıtlama getirildi.

Çorum Belediyesi birimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında rutin iş ve işlemler için gelen vatandaşların haricinde personel ziyaretine kısıtlama getirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki vaka artış hızı dolayısıyla yeni tedbirler aldıklarını bildirdi.

Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını 24 saat sürdürdüklerini belirten Aşgın, "Bu süreçte rutin hizmetlerin sunulması için ilave tedbirler alıyoruz. İş ve işlemlerin takibi için Çorum Belediyesine gelen vatandaşların dışında belediye birimlerine ziyaretler de kabul edilmeyecek." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan virüs bulaşma riskine karşı dikkatli davranmalarını isteyen Aşgın, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka uymalıyız. Koronavirüsün tamamen ortadan kalkacağı günlere bir an önce ulaşabilmek için tüm hemşehrilerimizi bu konularda daha duyarlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Belediyemizce yürütülen birçok işlem, internet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlarımız belediye birimlerine gelmeden yapabilir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha hassas davranmalarını diliyoruz. Salgın döneminde hemşehrilerimizden mümkün olduğunca kalabalık yerlerde bulunmamalarını rica ediyoruz. Belediyemizle ilgili tüm istek ve şikayetler 0501 100 19 19 numaralı whatsapp hattımızdan bizlere ulaştırılabilir."

Kaynak: AA