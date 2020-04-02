Çorum belediyesi asfalt sezonunu açtı Çorum Belediyesi 2020 yılı asfalt sezonunu erken açtı.

Çorum Belediyesi 2020 yılı asfalt sezonunu erken açtı. Sezonun ilk asfaltı Bayat Gediği 1, 3, 6 ve 10. sokaklara serildi.

2019 yılı asfalt sezonunu hava şartlarının müsaade etmesiyle yılın son günlerine kadar devam ettiren Çorum Belediyesi, 2020 yılı sezonunu da Haziran ayını beklemeden başlattı. Durmaya ve zaman kaybına tahammüllerinin olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum için için yapılacak ne varsa biran önce yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

2019 yılında 70 bin tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirdiklerinin hatırlatan Başkan Aşgın, "2020 yılı içerisinde bu rakamın daha da fazlasını hedefliyoruz. Normalde Haziran aylarında başlayan asfalt sezonunu bu yıl havaların güzel gitmesiyle Nisan ayında başlattık. Kış aylarında zemin çalışması yaptığımız yerlerden başlamak suretiyle asfalt sezonuna hızlı bir başlangıç yaptık. Bayat Gediğinde toplam 450 metre uzunluğundaki 1, 3, 6 ve 10. sokaklarda 970 ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

'Öncelikli yerleri istişareyle belirliyoruz'

Göreve geldiği günden beri istişareye verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Aşgın, "Asfalt konusunda da muhtarlarımızla istişare ederek öncelikli yerleri belirliyoruz. Şehrimizin kenar mahallerinden başlayarak mahallelerimiz arasında hiç bir ayrım gözetmeden hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA