Çorum Belediyesi Afrin'e Park Yapacak

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, belediye olarak Suriye'nin Afrin bölgesine park yapılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini bildirerek, "Mehmetçiklerimiz Afrin'de hayatın normale dönmesi için mücadele vermekte. Biz de hayatın normale dönmesine yönelik bir yatırım yapmış olacağız." dedi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik'e destek olmak amacıyla Çorum'dan AK Parti'li milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarından oluşan yaklaşık 100 kişilik heyetle bir süre önce Kilis'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyarette Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere Osmanlı'nın sefer yemeği olan " İskilip dolması"nı ikram ettiklerini anlatan Gül, ardından da Kilis yöneticileri ile görüştüklerini belirtti.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın Afrin'de park ve benzeri tesisler yapılmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü söylediğini aktaran Gül, bunun üzerine Çorum Belediyesi olarak Afrin'de 500 bin lira bütçeli bir park oluşturmaya karar verdiklerini kaydetti.

Sınır ötesine park yapılması konusunda yasal prosedürleri araştırdıklarını dile getiren Gül, yasal süreci tamamladıktan sonra Afrin'de içinde yürüyüş yolu, oyun alanı ve yeşil alan bulunacak parkı hayata geçireceklerini ifade etti.

Parkın adının da "Çorum Park" konulacağını belirten Gül, şunları söyledi:

"Mehmetçiklerimiz Afrin'de hayatın normale dönmesi için mücadele vermekte. Biz de hayatın normale dönmesine yönelik bir yatırım yapmış olacağız. Kontrol altına alınan yerlerde ekonomik ve ticari faaliyetler sürdürülerek, normalleşme sağlanacaktır. Park yapmaktaki amacımız da o bölgedeki normalleşme için elimizden gelen gayreti göstermektir. Afrin'in tamamen güvenli hale gelmesiyle parkın inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz."