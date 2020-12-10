Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aşgın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Başkan Aşgın, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz Tutan Gölde Futbol" fotoğraflarını oyladı.

Kendisinin de fotoğrafa ilgi duyduğunu belirten Aşgın, bu yıl da oylamaya sunulan karelerin birbirinden kıymetli olduğunu söyledi.

AA'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Aşgın, "AA'ya kadim, köklü kurumlarımızdan biri ve geleneksel hale getirdiği 'Yılın Fotoğrafları' uygulaması için teşekkür ediyoruz." dedi.

Oylamada, dünyada zulme maruz kalan mazlumların sıkıntılarının en iyi yansıtıldığı karelerin yer aldığına dikkati çeken Aşgın, "AA nerede zulüm varsa orada. Fotoğraflara dikkat ederseniz maalesef çoğu zulüm coğrafyasından. Mazlumlarla zalimlerin yan yana olduğu fotoğraflar. Fransa'daki, ABD'deki şiddet olayları, 'sığınmacı' olarak ifade edilen mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizin çektiği çileler gerçekten fotoğraflarla çok güzel yansıtılmış. Her biri birbirinden kıymetli fotoğraflar." diye konuştu.

Fotoğrafı geleceğe bırakılan bir belge olarak değerlendirdiğini vurgulayan Aşgın, "Oylamalar devam ediyor, sonuçları sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyada haberin doğrusunu vermek için mücadele eden, mazlumun sesi olma mücadelesi veren AA'nın tüm çalışanlarına, yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan