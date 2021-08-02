Çorum Barosu'ndan fidan bağışı
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Çorum Barosu'ndan fidan bağışı

Çorum Barosu'ndan fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Barosu da yangınla mücadele kapsamında TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulundu.

Çorum Barosu da yangınla mücadele kapsamında TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulundu.

Baro Başkanı Kenan Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum Barosu'na kayıtlı bütün avukatlar ve idari personel için TEMA Vakfı'na birer fidan bağışladıklarını bildirdi.

Yaşar, açıklamasında "Çorum Barosu olarak Baromuza kayıtlı her avukat, stajyer avukat ve baro personelimiz için birer fidan Tema Vakfı'na bağışta bulunulmuştur. Tüm meslektaşlarımızı ve hemşehrilerimizi yaşamı ve umudu yeşertme konusunda katkı sağlamaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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