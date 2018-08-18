Çorum - Bakan Soylu Trafik Uygulamasına Katıldı

Bakan Soylu trafik uygulamasına katıldı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan trafik uygulamasına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Sungurlu ilçesine geldi. Helikopterle Şehir Stadına inen Bakan Soylu daha sonra 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında D100 Karayolu'nda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Bakan Soylu burada uygulama kapsamında duran sürücüler ve araçların içerisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Soylu durdurulan bir otobüsün içine girerek vatandaşlarla görüştü. Bazı vatandaşlar Bakan Soylu ile selfie çekindi. Bakan Soylu ayrıca araçlarda bulunan çocuklara düdük hediye edip sürücülere de tişört ve broşür verdi. Yapılan trafik uygulaması ile ilgili görevlilerden bilgi alan Bakan Soylu daha sonra tekrar Şehir Stadyumuna giderek helikopterle Amasya'nın Merzifon ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.