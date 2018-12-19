Çorum Atatürk Büstünün Karlarını Elleriyle Temizlediler

Çorum'da bir gurup öğrenci karla kaplanan Atatürk büstünü ve Türk bayrağının üzerindeki karları temizleyerek derse girdi.

Çorum'da önceki gün etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gülabibey Mahallesi'ndeki Fatih Lisesi öğrencileri, sınıflarına gidrmeden önce okul bahçesinde bulunan Atatürk büstü ve Türk bayrağının üzerinin karla kapandığını fark etti. Öğrenciler, büstün ve Türk bayrağının üzerindeki karları elleriyle temizledi. Okul yönetimi davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: DHA