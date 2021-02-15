Samsun ve Ordu için yoğun kar ve kuvvetli buzlanma uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun ve Ordu için yoğun kar ve kuvvetli buzlanma uyarısı

15.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:54
Samsun ve Ordu için yoğun kar ve kuvvetli buzlanma uyarısı

Samsun ve Ordu'da öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Samsun ve Ordu'da öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Samsun ve Ordu'daki yağışların bugün öğle saatleri itibarıyla kar şeklinde, sahilden 150 metre rakıma kadar olan yerlerde ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini artıracağı ve zaman zaman kuvvetli olmak üzere çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sahil kesiminde hafif kar örtüsü, iç ve rakımı 50 metrenin üzerindeki yerlerde ise kuvvetli ve yoğun kar örtüsü (20-60 santimetre) yapması bekleniyor.

Zaman zaman tipi şeklinde yağacak yoğun kar, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile sahil kesimlerindeki kuvvetli yağışların meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, kar birikmesi nedeniyle çatı/tente çökmesi, ağaç dallarının kırılması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Emina Jahovic Meryem Uzerli Seren Serengil
Spor Abdullah Avcı Osman Özköylü Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun ve Ordu için yoğun kar ve kuvvetli buzlanma uyarısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 08:55:54. #1.15#
title