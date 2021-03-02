Çorum AFAD, 670 gönüllüsünü eğitmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorum AFAD, 670 gönüllüsünü eğitmeye hazırlanıyor

02.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:42
Çorum AFAD, 670 gönüllüsünü eğitmeye hazırlanıyor

Çorum'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 670 gönüllünün yıl içinde yangın, deprem, hafif arama kurtarma gibi uygulamaları eğitimlere tabi tutulacağı bildirildi.

Çorum'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 670 gönüllünün yıl içinde yangın, deprem, hafif arama kurtarma gibi uygulamaları eğitimlere tabi tutulacağı bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla halkı deprem konusunda bilinçlendirmek amacıyla Hürriyet Meydanı'nda stant açtı.

AFAD ekiplerinin kullandıkları ekipmanların sergilendiği stantta vatandaşlara doğal afet durumlarında yapılması gerekenleri içeren broşürler dağıtıldı.

İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, gazetecilere, vatandaşları başta deprem olmak üzere bütün doğal afetler konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yılın Afet Farkındalık Yılı olarak ilan edildiğini belirten Kaya, kurum personelinin yanı sıra vatandaşları da afetlere hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaya, AFAD'ın Çorum'da 670 civarında gönüllüsü bulunduğuna işaret ederek, "Gönüllülere yönelik çalışmalarımıza Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdik. Elektronik ortamda eğitimlerimi devam ediyor. İnşallah salgın şartları hafifler ve insanları yüz yüze eğitime alabiliriz. Yıl içinde bunun planlamasını yapıyoruz. Yakın tarihlerde yangın, deprem, arama kurtarma, AFAD farkındalık eğitimi gibi eğitimler düzenleyeceğiz. 2019 yılı sonunda eğitimlere başladık ancak 2020 yılı salgın şartları nedeniyle çetin geçti. İnşallah bu sene rahatlayabilirsek eğitimlere devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum AFAD, 670 gönüllüsünü eğitmeye hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:57:29. #1.14#
title