Çorum Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi

Çorum'da yiyecek bulamayan ve şehir merkezinde caddeye inen domuzları, bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, Çorum'da kent merkezlerine inerek yemek bulmaya çalışıyor. Çimento kavşağı civarında otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, bir anda yola çıkan 12 yaban domuzunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aracını yavaşlatan sürücü, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Yoldan geçerek boş araziye doğru ilerleyen yaban domuzları, bir süre sonra gözden kayboldu.