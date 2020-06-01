ÇORUM ABD'de nehirde boğulan gencin ailesi 'Oğlumuzun cenazesini bize kavuşturun'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇORUM ABD'de nehirde boğulan gencin ailesi 'Oğlumuzun cenazesini bize kavuşturun'

ABD'de nehirde boğulan gencin ailesi: 'Oğlumuzun cenazesini bize kavuşturun'ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Umut Felik'in (27), Çorum'da yaşayan ailesi, oğullarının cenazesinin bir an evvel...

01.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:01

ABD'de nehirde boğulan gencin ailesi: 'Oğlumuzun cenazesini bize kavuşturun'

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Umut Felik'in (27), Çorum'da yaşayan ailesi, oğullarının cenazesinin bir an evvel Türkiye'ye gelmesi için yetkililere seslendi. Acılı baba Ahmet Felik, 'Bizim ciğerimiz yanıyor. Ne olur bize yardımcı olun, bir an evvel oğlumuzu bize kavuşturun. Kendisini göremedik bari cenazesini bize kavuştursunlar. Kalmasın oralarda' dedi.

Çorum'un yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ABD polisi nehirde arama başlattı. 3 gün süren arama çalışmasının ardından Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan ve oğullarının ölüm haberiyle yıkılan Felik Ailesi, çocuklarının cenazesinin bir an evvel Türkiye'ye gönderilesi için yetkililere seslendi.

'CENAZESİNİ BİZE KAVUŞTURSUNLAR'

Baba Ahmet Felik (51), oğlu Umut'un Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra dil eğitimi için ABD'ye gittiğini anlattı. Felik, 'Kendini geliştirmek istiyordu. Önce dil eğitimi aldı daha sonra bilgisayar yazılımı üzerine üniversite eğitimi almaya başladı. Hem okuyup hem çalışıyordu. Kendi çabalarımızla oğlumun bulunması için çabaladık. Konsolosluklar, 'bilgi vereceğiz, konuyu takip ediyoruz' dedi ama bilgi de vermediler. Bizim ciğerimiz yanıyor, kimseden detaylı bilgi alamadık. Ne olur bize yardımcı olun, bir an evvel oğlumuzu bize kavuşturun. Oğlum, akıntıya kapılarak öldü, 3 gün arama çalışması sürdü ve kötü haber aldık. Sadece oğlumun bir an evvel gelmesini istiyorum. Kendisini göremedik bari cenazesini bize kavuştursunlar. Kalmasın oralarda. Çok başarılı ve sevilen biriydi, cana yakın bir çocuktu? dedi.

'BEBEĞİME KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Acılı anne Sacide Felik (46), 'Ben bebeğimi çok özledim ve ona kavuşmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Oralarda bekletmesinler, getirsinler' ifadelerini kullandı.

ÇORUM ABD'de nehirde boğulan gencin ailesi 'Oğlumuzun cenazesini bize kavuşturun'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan İrem Derici Hülya Avşar Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Çocuk Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: ÇORUM ABD'de nehirde boğulan gencin ailesi 'Oğlumuzun cenazesini bize kavuşturun' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 18:02:54. #1.14#
title