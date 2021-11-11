Çorum'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'a mevsimin ilk karı yağdı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Çorum'a mevsimin ilk karı yağdı

ÇORUM'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

ÇORUM'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk Kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı özellikle İskilip ilçesine bağlı Kengel, Dereseki ve Sorgun köyü ile Asarkayası mevkisinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası birçok nokta beyaza büründü. Sürücüler ise yağan karı görünce araçlarını durdurup fotoğraf çekti.


Çorum'a mevsimin ilk karı yağdı

Çorum'a mevsimin ilk karı yağdı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri
Doğu'da kar ve soğuk etkili olmaya başladı

Doğu'da kar ve soğuk etkili olmaya başladı

 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! İstanbul'un yanı başı dahil bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! İstanbul'un yanı başı dahil bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

 ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor

ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title