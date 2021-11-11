Çorum'a mevsimin ilk karı yağdı

ÇORUM'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk Kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı özellikle İskilip ilçesine bağlı Kengel, Dereseki ve Sorgun köyü ile Asarkayası mevkisinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası birçok nokta beyaza büründü. Sürücüler ise yağan karı görünce araçlarını durdurup fotoğraf çekti.