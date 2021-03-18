ÇORUM 6'ncı kez maskesiz yakalandı; 'takmayı unutmuşum hacı abi' diye kendini savundu
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ÇORUM 6'ncı kez maskesiz yakalandı; 'takmayı unutmuşum hacı abi' diye kendini savundu

18.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:45

6'ncı kez maskesiz yakalandı; 'takmayı unutmuşum hacı abi' diye kendini savunduÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimde, daha önce 5 kez maskesiz yakalandığı anlaşılan kişiye cezai işlem uygulandı.

6'ncı kez maskesiz yakalandı; 'takmayı unutmuşum hacı abi' diye kendini savundu

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimde, daha önce 5 kez maskesiz yakalandığı anlaşılan kişiye cezai işlem uygulandı. Maske takmadığı için 6'ıncı kez ceza yiyen kişi polis ve gazetecilere 'Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi' diyerek kendini savundu.

Kentte polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ce sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi. Kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı. Bu kişiye polis ekipleri cezai işlem uygulamak istedi. Yapılan incelemede kentte daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlenen kişiye altıncı kez para cezası uygulandı. Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, 'Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi' diyerek kendini savundu.

Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.

ÇORUM 6'ncı kez maskesiz yakalandı; 'takmayı unutmuşum hacı abi' diye kendini savundu
ÇORUM 6'ncı kez maskesiz yakalandı; 'takmayı unutmuşum hacı abi' diye kendini savundu
ÇORUM 6'ncı kez maskesiz yakalandı; 'takmayı unutmuşum hacı abi' diye kendini savundu
ÇORUM 6'ncı kez maskesiz yakalandı; 'takmayı unutmuşum hacı abi' diye kendini savundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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