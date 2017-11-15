Çorum 4. Tanıtım Günleri Akm'de Yapılacak

Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonunun düzenlediği 4. Çorum Tanıtım Günleri yarın başlıyor.



Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, 16-19 Kasım tarihleri arasında 4. Çorum Tanıtım Günleri'ni yapacak olmanın haklı gururu içerisinde olduklarını belirterek, "Bu sene AKM'de 500 bin Çorumlu hemşehrimizi etkinliklerde görmeyi hedefliyoruz. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece başarılarımız daim olacaktır. Çorumumuzu tanıtma çabamız bütün heyecanı ile birlikte sürüyor. Doğduğumuz topraklara bir vefa olarak gördüğümüz bu faaliyetin ve her zaman Çorum için her şeyin en güzelini yapmaya çalışacağımızın nişanesi olsun istiyoruz. Çorum'un sadece leblebi ile tanınan bir şehir olmaktan ziyade tüm alanlarda farklı olduğunu anlatabilmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz" dedi.



Çağır, 4. Ankara Çorum Tanıtım Günleri'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde bin 609 metrekare alanda 22 kurum ve sivil toplum örgütünün desteği ve stantları ile kuru gıdalar ve yemek kültür çadırındaki konsepti ile 16 Kasım Perşembe günü saat 12.30'da ziyaretçilerle buluşacağını söyledi.



Tanıtım günleri boyunca AKM Fuar alanında Çorum'un eski zamanını yansıtan fotoğraf sergisi, arkeolojik kazı alanları sergisi, "Barış'ın ve Medeniyetin Başkenti Çorum" fotoğraf sergisi 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Bunun yanı sıra Çorum folklor gösterisi, Hitit kıyafet defilesi, Çorum leblebisi ikramı, İskilip dolması ikramı, Çorum türküleri konserleri yer alacak. AKM protokol yolunda Çorum'un önemli şahsiyetlerinin fotoğrafları da sergilenecek. 3 boyutlu aslan sfenksleri, Boğazkale Kale görseli, Kadeş Barış Antlaşması, Yazılıkaya görseli katılımcılara gösterilecek. - ANKARA