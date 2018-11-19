Çorum 3. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri

Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Unilook Türkiye tarafından organize edilen 3. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri başladı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 farklı üniversitenin tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Zeki Gül, 3. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim konusunda çağ atladığını söyledi.

Kendi öğrenciliği döneminde Çorum'da üniversite sınavına bile giremediğini belirten Gül, "Bizim zamanımızda üniversite imtihanına Ankara'da girilirdi. Bugün kentimizde bir üniversitemiz var. Ayrıca 15 üniversiteden temsilciler de gelip burada tanıtım yapabiliyor." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilere seslenen Gül, eğitimini almaktan en çok mutluluk duyacakları bölümleri tercih etmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise öğrencilerin 2023 vizyon belgesine uygun bir şekilde tercih yapabilmeleri için çabaladıklarını ifade ederek, bu tür etkinliklerin, öğrencilerin daha çok üniversiteyi tanımasına imkan sağladığını, etkinliğin gelecek yıllarda da sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Ünilook Türkiye Genel Müdürü Caner Işkın, açılışın ardından protokol üyelerine etkinlikte yer alan üniversitelerin stantlarını gezdirdi.

Etkinlik, 20 Kasım Salı günü sona erecek.