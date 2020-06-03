Çorum 3.9 büyüklüğünde depremle sallandı ÇORUM'da, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇORUM'da, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.11'de merkez üssü Çorum'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğindeki deprem kısa süreli endişeye yol açarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Bazı vatandaşlar sarsıntı ile birlikte binalardan dışarı çıktı.

Kaynak: DHA