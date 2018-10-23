Çorum 20 Gün Önce Evlenmişti, Şehit Oldu

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın (25) Çorum'daki yakınlarına acı haber ulaştı. Şehit asker, 20 gün önce Sanem Çoban ile evlenmişti.

Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki Özmercan apartmanına gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin ablası İlknur Çalış'a verdi. Babası Dursun ile annesi Aysel'in ayrıldığı öğrenilen şehidin 12 yaşından itibaren ablası ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Bina önüne Türk bayrağı asıldı, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu. Şehit Muhammet Çoban, 20 gün önce Sanem Çoban ile evlenmişti. Şehidin acı haberini alan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.