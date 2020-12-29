Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı ördekler unutulmadı
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Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı ördekler unutulmadı

29.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:29
Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı ördekler unutulmadı

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda kışı Bayburt'ta geçiren yeşil başlı gövel ördeklere yem bıraktı.

Çetin kış koşulları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına yiyecek temininde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaban hayatını da unutmuyor. Çalışmalarını yoğun bir mesai ile sürdüren ekipler bu kapsamda kışı Bayburt'ta geçiren yeşilbaşlı gövel ördeklere yem bıraktı.

Çoruh Nehri'nin Kaleardı Mahallesi geçişini mesken tutan yaban ördekleri için nehre yem bırakan ekipler çalışmalarına periyodik olarak devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Çetin kış koşulları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yanında yaban hayatını da unutmuyoruz. Çoruh Nehrimizin Kaleardı Mahallesi geçişindeki bir bölgeyi mesken edinen yaban ördekleri bu kış da şehrimizde misafir oluyorlar. Biz de Bayburt Belediyesi olarak bu sevimli konuklarımıza yiyecek temininde bulunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız da yardımcı olup besliyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız sevimli misafirlerimizi koruyalım ve onlara zarar verebilecek durumlardan kaçınalım. Unutmayalım ki onlar şehrimize emanet. Arzumuz hayvanların zarar görmeden bir hayat sürdürmeleri" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı ördekler unutulmadı
Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı ördekler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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