Çoruh nehri yeşile büründü

Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh'un üzerinde yapılan Deriner Barajı gölü yeşile büründü. Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6. yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı gölü yeşile büründü. Kar sularının erimesiyle kahve rengi halini alan Baraj gölü suların durulmasıyla yeniden yeşil renge döndü. Muhteşem görüntüye bürünen baraj gölü, fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.

(Adem Güngör/İHA)

Kaynak: İHA