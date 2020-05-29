Çoruh Nehri'nin doğal ve kültürel dokusu korunacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çoruh Nehri'nin doğal ve kültürel dokusu korunacak

Çoruh Nehri Şehir Geçişi Projesi 2. etabına yönelik düzenlenen toplantıda proje alternatifleri görüşüldü.

Çoruh Nehri'nin doğal ve kültürel dokusu korunacak
29.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:22

Çoruh Nehri Şehir Geçişi Projesi 2. etabına yönelik düzenlenen toplantıda proje alternatifleri görüşüldü. Yapılan değerlendirmeler neticesinde ikinci etabı kapsayan kısımlarda nehir yatağına dokunulmaması kararlaştırıldı. Çalışmalar kapsamında nehir kenarında bazı kısımlar doğal taş ile tahkim edilip kimi bölümler taşkın riskine karşı yeniden düzenlenecek.

Toplantı açılışında konuşan Vali Epcim, bir ilin çevresel ve kültürel değerlerini korumanın o yöredeki yöneticilerin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Bu anlamda kent kimliğinin, kültürel birikimin ve mekan duygusunun oluşmasında Bayburt için Çoruh Nehri'nin son derece önemli olduğunu kaydeden Vali Epcim, "Çoruh Nehri'nin dizaynı, modern anlamda taşkın koruma sistemine dahil edilmesi ve aynı zamanda estetik bir görünüme sahip olması noktasında ciddi bir gündem var. Bu gündemi yıllardır takip eden Sayın Milletvekilimizin deneyimleri, yine bu konuda deneyimleri olan şimdiki Belediye Başkanımız ve AK Parti İl Başkanı bir değerlendirme yapmak üzere bir aradayız. Bu süreç bizler açısından yeni başlıyor. Şunu ifade edelim ki; Türkiye'nin en güzel projelerinden birini yapma arzusundayız." diye konuştu.

Süreci bu yönüyle istişare halinde yürüttüklerine dikkat çeken Vali Epcim şunları söyledi: "Yıllardır bu sürece katkı sunmaya çalışan Milletvekilimizin geçmiş deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Belediye Başkanlarımızın deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Çoruh bizlere, teknik manada DSİ'nin bakış açısından çok farklı anlamlar ifade ettiği için buraya biraz daha kültürel ve sosyal açıdan da yaklaşım sunacak bir projelendirme çalışması yapmamız lazım. Bayburtlu olan ve Bayburt'u memleket hissiyatıyla kabul edenlerle görüştüğümüzde Çoruh'a müdahale etmememizi istiyorlar. Bu şu anlama geliyor; doğal çevresi ile uyum içerisinde ve şehrin kültürel dokusuna uygun bir projelendirme isteniyor. Bu çok önemli. Bayburtluların Çoruh Nehri kenarında vakit geçirmelerine imkan tanıyacak, insanla Çoruh'u birleştiren bir proje noktasında bir talep var. Bu talep bizim de değerlendirmelerimize göre oldukça normal ve üzerinde durmamız gerekiyor."

Vali Epcim, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilecek Dede Korkut Obası Projesi ile 2. etap çalışmalarını bütünleştirecek adımların önemine işaret etti. Vali Epcim, "Bu proje bizim bundan sonra Çoruh'ta yapmayı planladığımız bazı çalışmalara temel oluşturabilir mi? şeklinde ele alınabilir. Bir tarafında Dede Korkut Obası kurulması; Çoruh Nehri'nden elektrik üretimi sağlanacak bir potansiyel mevcut, kauçuk bentle elektrik üretim sistemi kurulurken diğer taraftan Çoruh'un turistik değerini artıracak bir yaklaşım sunan bu proje son derece önemli. Kalkınma Ajanslarının hazırladığı projeler arasında bu yıl içerisinde en yüksek puanı aldı." İfadelerini kullandı.

Milletvekili Fetani Battal ise Çoruh isminin Farsça 'Cüy' ile Arapça 'Ruh' sözcüklerinden türeyerek Çoruh halini aldığını söyledi. "Can Suyu" ya da "Ruh Irmağı" anlamlarına gelen "Cüy-i Ruh"un Bayburt için Can Nehri olduğuna değinen Milletvekili Battal, "Günümüzde çevre anlayışının bu kadar öne geçtiği, insanların ve toplumların bu merkezle olaya baktıkları zaman diliminde atacağımız her adımı ölçerek, biçerek, tartarak; estetiğine, tarihi arka planına, toplumun algılamasına dair endişeleri gidermek üzere ciddi bir elekten geçirme ihtiyacı hasıl oluyor. Bütün hassasiyetimiz burada. Çünkü Çoruh; Bayburt ve tarihi bir arka planla birlikte hepimiz için Can Nehri. DSİ'nin Türkiye'de çok başarılı çalışmaları var. Fakat DSİ'nin baktığı nokta ile bizim baktığımız nokta arasında bir uyuşmazlık görünüyor. 2002'de Milletvekili olduğumda Çoruh'un peşine düştüm. 2020 yılına geldik hala Çoruh'un peşindeyim. Görüşmediğim Bakan, getirmediğim Genel Müdür kalmamıştır. Bir sürü çalışma. Ortaya çıkan durum bizim verdiğimiz mücadelenin bir ürünü değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çoruh konusundaki girişimlerine Bakanlık düzeyinde yapıcı bir iradeyle karşılık bulduğunu açıklayan Milletvekili Battal şöyle devam etti: "Bu işte somut birkaç adım atmak istiyoruz. Bakanlığımız böyle bir irade koydu. Bu yıl bu desteği size sonuna kadar vereceğiz dediler. Ülkemizi ve dünyayı etkileyen çeşitli gelişmeler neticesinde bugüne kadar uzadı. Estetiğe, kullanışlılığa, görüntüye hassasiyet gösteriyoruz. Bu hassasiyetle baktığımızı bilmenizi istiyoruz."

Toplantı Arpalı'da yapımı planlanan çeşitli projelere ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi. Toplantı sonrası katılımcılar alanda incelemede bulundu.

Bayburt Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı, DSİ 225 Şube Müdürü Mustafa Koray Torun, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile proje uzmanları katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Haber
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Haber
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Ergin Ataman Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kadın Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Çoruh Nehri'nin doğal ve kültürel dokusu korunacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 09:22:48. #1.14#
title