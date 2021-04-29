Çoruh Nehri'nin debisi arttı: Bayburt, Venedik'i andırdı
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Çoruh Nehri'nin debisi arttı: Bayburt, Venedik'i andırdı

İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Haberler | Yerel

Çoruh Nehri'nin debisi arttı: Bayburt, Venedik'i andırdı Bayburt kent merkezinin ortasından geçen Çoruh nehri, bugünlerde artan debisiyle Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetiliyor.

Çoruh Nehri'nin debisi arttı: Bayburt, Venedik'i andırdı

BAYBURT - Bayburt kent merkezinin ortasından geçen Çoruh nehri, bugünlerde artan debisiyle Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetiliyor.

Baharda kar sularının erimesiyle Çoruh nehrinin debisi arttı. Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh, suyuyla can verdiği arazilerde havaların ısınmasıyla yeşeren çiçeklerle rengarenk oldu. Çoruh'un Türkiye'de başladığı yolculuğu Gürcistan'ın Batum şehrinde Karadeniz'e dökülerek sonlanıyor.

Son dönemlerde yapılan çevre düzenlemesi ve bugünlerde artan debisiyle Çoruh, kentin tam ortasından da geçmesi nedeniyle Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetilmeye başladı.

Vatandaşlar, "Çoruh nehri Bayburt'umuza değer katıyor. Su seviyesinin yükselmesiyle de Venedik'e benzedi. Biz Çoruh'u seviyoruz" dedi.

Çoruh Nehri'nin debisi arttı: Bayburt, Venedik'i andırdı
Çoruh Nehri'nin debisi arttı: Bayburt, Venedik'i andırdı
Çoruh Nehri'nin debisi arttı: Bayburt, Venedik'i andırdı
Çoruh Nehri'nin debisi arttı: Bayburt, Venedik'i andırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

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