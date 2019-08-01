Çoruh Nehri'ne düştüğü tahmin edilen teknisyen ölü bulundu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri yakınlarında bir ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bulunan cesedin, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Aktaş'a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekkale köyünde Çoruh Nehrine düştüğü tahmin edilen cesedi gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Daha sonra olay yerine intikal eden emniyet ve 112 sağlık ekipleri cesedin sürüklendiği ihtimaline karşı yol boyunca arama yaparken Aktaş'ın cesedini yaklaşık 5 kilometre mesafede Irmak yanı Köyünde bulundu.

Nehrin karşı kısmına asma köprüden getirilen buradan da 2 kilometre sarp yoldan yürümek suretiyle cenaze aracına konulan Aktaş'ın cenazesi daha sonra Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak çalışan 31 yaşındaki Hüseyin Aktaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA