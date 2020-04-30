Çoruh Nehri'nde su samuru görüldü Çoruh Nehri'nde su samuru görüldüBAYBURT'tu ikiye bölen Çoruh Nehri'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Çoruh Nehri'nde su samuru görüldü

BAYBURT'tu ikiye bölen Çoruh Nehri'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan, 431 kilometre uzunluğundaki nehri Çoruh'da, su samuru görüntülendi. Nehirdeki su samurlarını gören vatandaşlar, cep telefonları ile kayda aldı. Gece avlanan su samurları, geçtiğimiz yıllarda kent merkezine uzak noktalarda da görülmüştü.

Kaynak: DHA