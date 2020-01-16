Çoruh Nehri kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Haberler » Güncel » Çoruh Nehri kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haber

Çoruh Nehri kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

16.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:08
Çoruh Nehri kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

Çoruh Nehri kıyısında, girdiği bir büz boru içerisinden çıkamayan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, nehir kıyısına inerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı,

Bayburt Belediyesi itfaiye eri Muharrem Dursun, kediyi kurtarmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bize gelen ihbarda canlı her ne olursa olsun biz göreve hazırız. Kediyi kurtardıktan sonra bana minnettar bakışı her şeye değer." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler