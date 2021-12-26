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ÇORUH NEHRİ KISMEN BUZ TUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'den geçen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan Çoruh Nehri'nin yüzeyi, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

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ARTVİN (DHA) - ARTVİN'den geçen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan Çoruh Nehri'nin yüzeyi, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Erzurum'daki Mescit dağlarından çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan ve Artvin'den geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kısmen buzla kaplandı. Kar yağışıyla birlikte sıcaklığın sıfırın altına düştüğü kentte beyaz örtüyle kaplanan nehir kıyısında da seyirlik manzaralar oluştu.

ÇORUH NEHRİ KISMEN BUZ TUTTU

ÇORUH NEHRİ KISMEN BUZ TUTTU

ÇORUH NEHRİ KISMEN BUZ TUTTU

ÇORUH NEHRİ KISMEN BUZ TUTTU

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