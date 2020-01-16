Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı
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Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, indiği Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

16.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:30
Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, indiği Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.


Çoruh Nehri şehir geçişinde meydana gelen olayda nehrin yatağının kanarında bulunan duvar çıkıntısında mahsur kalan kedinin bulunduğu yerden çıkamadığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine verdi.


İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, nehre inip yaklaşık yarım saat süren bir operasyonla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu. Özgürlüğüne kavuşan kedi koşarak olay yerinden uzaklaşırken vatandaşlar başarılı operasyondan dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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