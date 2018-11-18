Tarım ve Orman Bakanlığınca Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JİKA) finansman katkılarıyla Bayburt'ta yürütülen "Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon" projesinin 2018 yılı değerlendirmesi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, projenin yıl sonu değerlendirme toplantısının müdürlüğün toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Koç ve ilgili müdürlüklerin katılımıyla yapıldığı ifade edildi.

Yıl sonu değerlendirme toplantısında proje kapsamında yürütülen tarım, orman ve sulama konularının ele alındığı aktarıldığı açıklamada, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile Taht ve Masat mikro havzalarında gelir getirici faaliyetler kapsamında 2018 yılında 94 çiftçiye 94 süt sağım makinesi, 80 çiftçiye 400 otomatik suluk, 7 köye 64 suluk, 86 çiftçiye 17 bin 800 meyve fidanı, 177 çiftçiye 12 bin 175 kilogram yem bitkisi, 35 çiftçiye meyve bahçesi damla sulama malzemesi dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, proje kapsamında malzeme dağıtımlarının yanında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce bin 784 hektar rehabilitasyon tesisi, 995 hektar rehabilitasyon bakımı, 600 hektar toprak muhafaza tesisi, 2 bin 429 hektar toprak muhafaza bakımı, 300 hektar alanda mera ıslahı çalışması yapıldığı ve ORKÖY faaliyetleri kapsamında 50 güneş enerjili su ısıtma sistemi, 25 dış cephe mantolama ile soba kalorifer sistemi kurulduğu aktarıldı.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin 2018 yılı bu faaliyetleri kapsamında 8 milyon 127 bin liralık yatırım yapıldığı vurgulandı.