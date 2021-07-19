Çoruh EDAŞ, selden etkilenen Rize'de kesintisiz enerji arzına devam ediyor

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Rize'de meydana gelen sel felaketinde hasar gören trafoların onarılarak, abonelere yeniden elektrik tedariki yapıldığını bildirdi.

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Rize'de meydana gelen sel felaketinde hasar gören trafoların onarılarak, abonelere yeniden elektrik tedariki yapıldığını bildirdi.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde faaliyetlerini sürdüren Çoruh EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Rize'nin Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçelerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen 288 trafo ve 23 bin 40 aboneye yeniden kesintisiz elektrik sağlanabilmesi için yapılan çalışmalar neticesinde, ilk günün sonunda etkilenen trafo sayısı 16'ya, kesintiden etkilenen abone sayısı ise 1019'a düşürüldü.

Rize'de geçen hafta salı gecesi itibariyle etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte kapanan yolların açılmasıyla çalışmalarına hız veren Çoruh EDAŞ, cumartesi sabahından itibaren söz konusu bölgelerde tüm abonelere kesintisiz enerji arzının sağlandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow