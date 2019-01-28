Çoruh Edaş Ayder Kardan Adam Şenliklerinin Enerjisini Yükseltti

Şenlikte yer alan firmalar arasında Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. standı büyük ilgi gördü…

29 bin 211 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde toplam 61 ilçede 1.4 milyon aboneye kesintisiz, kaliteli enerji arzı ve yüksek kalitede dağıtım hizmeti veren Çoruh EDAŞ, Ayder Kardan Adam Şenliklerinde yer alan firmalar arasındaydı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı ve Ayder Kültür Turizm Derneği ortaklığı ile düzenlenen Ayder Kardan Adam Şenlikleri üç gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Standında birbirinden özel ikramlar sergileyen Çoruh EDAŞ, kardan minyatür elektrik tesisi kurarak bir ilke imza attı. Tulum ve kemençe eşliğinde geç saatlere kadar devam eden şenlikte Çoruh EDAŞ, pankartları ile birlikte daha güçlüyüz mesajı verdi.

Kaynak: Bültenler