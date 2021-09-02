Corpus Sigorta, risk mühendisliği ile işletmelere güven sağlamayı hedefliyor
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Corpus Sigorta, risk mühendisliği ile işletmelere güven sağlamayı hedefliyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi

Corpus Sigorta, risk mühendisliği ile işletmelere güven sağlamayı hedefliyor Corpus Sigorta, sunduğu risk mühendisliği hizmetiyle işletmelere profesyonel bir gözle incelenen yangın, sel, fırtına, deprem gibi tüm risklere karşı önlem alabilme şansı sunuyor.

Corpus Sigorta, risk mühendisliği ile işletmelere güven sağlamayı hedefliyor

ANKARA - Corpus Sigorta, sunduğu risk mühendisliği hizmetiyle işletmelere profesyonel bir gözle incelenen yangın, sel, fırtına, deprem gibi tüm risklere karşı önlem alabilme şansı sunuyor.

Corpus Sigorta; sunduğu risk mühendisliği hizmetiyle, sigorta hizmeti alan veya almayan her işletmeyi olası risklere karşı değerlendirip işletme yetkilisine analizler ve raporlar sunuyor. Bu sayede işletmeler; profesyonel bir gözle incelenen yangın, sel, fırtına, deprem gibi tüm risklere karşı önlem alabilme şansına sahip oluyor. Otelcilik, madencilik, lojistik, havacılık gibi hemen hemen her sektörde; alışveriş merkezi, güneş enerjisi santrali, depo ve hangar, fabrika gibi alanlarda kapsamlı çalışmalar yapan Corpus Sigorta önleyici sigortacılık uzmanları, olası kayıpları önlemek için tüm işletmelerin yanında bulunuyor.

Özellikle endüstriyel ve ticari riskler konusunda, hasar önleyici çözümler oluşturularak müşterilerin kayıp yaşamadan yollarına devam etmesini sağlamayı hedefleyen Corpus Sigorta, müşterileri için iş sürekliliği ve hasarın önlenmesi başlıklarının, hasar tazmininden önce geldiği bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor. Teklif çalışması sonucunda resmi olarak müşterisi olsun olmasın, ziyaret sonundaki teknik değerlendirme sonuçlarını ilgili kişilere geri bildirim yapan Corpus Sigorta, önleyici sigortacılık misyonunu her zaman yerine getiriyor.

Maher Holding Sigorta Grubu Risk Koordinatörü Savaş Yılmaz, önleyici sigortacılığı ve sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan ve mali bir araç olarak tanımlanan sigorta, aynı zamanda risklerin gerçekleşmesini önlemekle de yükümlü. Sigorta sektörünün görevleri arasında ilk sırada yer alan riskleri önlemek, "önleyici sigortacılık" olarak adlandırılıyor. Acentemizden veya müşterimizden teklif talebi gelmesinin ardından, sektör ayrımı gözetmeksizin risklerle ilgili bilgi topluyoruz. Bu bilgiler, ilgili teknik departmanlarda değerlendiriliyor, risk mühendisinin teknik görüşü alınıyor ve gerekirse saha ziyareti yapılıyor. Bir nevi teknik geziler olan saha ziyaretlerinde, tesisle ilgili detaylı risk analizleri gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretlerden sonra risk analiz raporları hazırlanıyor, varsa tesiste görülen eksiklikler müşterilerle tavsiye mektubu olarak paylaşılıyor. Bu paylaşım sayesinde müşterilerin işletme körlüğü gideriliyor, farkındalıkları artırılıyor ve eksiklerin tamamlanması sağlanıyor. Sonuç olarak da olası hasarların önüne geçerek müşterinin iş sürekliliği sağlanıyor. Unutulmamalıdır ki tehlikelere karşı önlem almak, hasar gerçekleştikten sonraki zorluklara göre çok kolaydır."

Corpus Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Corpus Sigorta'nın önleyici sigortacılık modeli hakkında şunları aktardı:

Risklerin bir kısmını öngörebilirsiniz ve alacağınız bir takım önlem ve tedbirlerle önleyebilirsiniz. Bir kısmını öngörebilseniz de önleyemeyebilirsiniz, özellikle doğal afetlerde bazen bir işletmenin çabaları tek başına yeterli olmayabilir, risklerin önlenebilmesi için daha geniş düzeyde planlamalar ve yatırımlar yapılması gerekebilir. Bazı riskleri ise öngöremeyebilirsiniz işte o zaman sigorta ile sonuçlarını önleyebilirsiniz. Önemli olan işletmelerimizin, fabrikalarımızın, tesislerimizin, mühendislik yapılarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, öngördüğümüz riskleri önlemek, önleyemediklerinizin ise sonuçlarını önlemektir. Corpus Sigorta "Önleyici Sigortacılık' yaklaşım ile hasarlar gerçekleşmeden önce de sonra da sizi risklerden korur. İşletmenizin tıkır tıkır çalışmasını sağlar. Kısaca Corpus Sigorta, önleyici sigortacılık uygulaması ile risklerin öncesi de sonrasında bizde, işinizi sürdürmek sizde."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Corpus Sigorta, risk mühendisliği ile işletmelere güven sağlamayı hedefliyor
Corpus Sigorta, risk mühendisliği ile işletmelere güven sağlamayı hedefliyor
Corpus Sigorta, risk mühendisliği ile işletmelere güven sağlamayı hedefliyor
Corpus Sigorta, risk mühendisliği ile işletmelere güven sağlamayı hedefliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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