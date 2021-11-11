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Corporate & Startup Day Etkinliği

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Corporate & Startup Day Etkinliği

Corporate & Startup Day EtkinliğiRektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, 11 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek olan Corporate & Startup Day Etkinliği'nin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Corporate & Startup Day Etkinliği

Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, 11 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek olan Corporate & Startup Day Etkinliği'nin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin dijital liderlerinin, müşteri ilişkileri yönetimini ve teknolojinin etkisini tartışacağı etkinlik, saat 10: 00'da başlayacak.

MEXT ana sponsorluğunda; Özyeğin Üniversitesi, ESAS Holding, Girişimci Kurumlar Platformu ve MESS iş ortaklığında düzenlenen Corporate & Startup Day Etkinliği'ni canlı olarak aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

İzleyici Linki: Fastcompany. live/startup

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