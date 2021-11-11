Corporate & Startup Day Etkinliği
Corporate & Startup Day EtkinliğiRektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, 11 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek olan Corporate & Startup Day Etkinliği'nin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.
Corporate & Startup Day Etkinliği
Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, 11 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecek olan Corporate & Startup Day Etkinliği'nin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.
Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin dijital liderlerinin, müşteri ilişkileri yönetimini ve teknolojinin etkisini tartışacağı etkinlik, saat 10: 00'da başlayacak.
MEXT ana sponsorluğunda; Özyeğin Üniversitesi, ESAS Holding, Girişimci Kurumlar Platformu ve MESS iş ortaklığında düzenlenen Corporate & Startup Day Etkinliği'ni canlı olarak aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
İzleyici Linki: Fastcompany. live/startup
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet