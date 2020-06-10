Corporate Departmanı'nın En Çok Temasta Olduğu Hukuk Alanları Neler? Kavlak Hukuk Bürosu avukatı Aybala Kurtuldu, corporate departmanının en çok temasta olduğu hukuk alanlarını anlattı.

Kavlak Hukuk Bürosu avukatı Aybala Kurtuldu, corporate departmanının en çok temasta olduğu hukuk alanlarını anlattı. En basit tabiriyle önleyici hukuk hizmeti sağlayan hukuk departmanı anlamına geldiğini söyleyerek söze başlayan Kurtuldu, bu departmanda müvekkiller, şirketlerin yanında gerçek ve tüzel kişilerden oluştuğunu ileterek sözlerine devam etti. Kurtuldu ayrıca, şirketlerin ve şubelerin kurulması-kapatılması, yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi, sermaye artımları-azaltımları, halka açılma gibi prosedürlerin bu departman tarafından yürütüldüğünü belirtti. Kaynak: Wise.tv