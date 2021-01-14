CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
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CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

14.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:48

Artvin Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı merkezinde uygulama başlarken ilk aşı yapılanlar arasında İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu da yer aldı.

Artvin Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı merkezinde uygulama başlarken ilk aşı yapılanlar arasında İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu da yer aldı.

Hastaneye gelerek aşını vurulan Köroğlu, gazetecilere, dünyanın ve Türkiye'nin uzun zamandır Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini anımsatarak, bu mücadele sonucunda ülke genelinde aşılama çalışmasının başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Köroğlu, salgının devam ettiğini, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına herkesin kesinlikle riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Hemşire Neşe Kuru da salgın sürecinde tüm sağlık çalışanları olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Biz aşımızı olduk devletimize güvendik. Bir sağlık çalışanı olarak tüm arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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