CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Siirt'in Eruh ilçesinde tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Şaban Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastanedeki sağlık çalışanlarına bugünden itibaren aşı uygulamalarına başlandığını belirterek, gün içerisinde sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 50'sine aşı yapılacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurettin Kilis