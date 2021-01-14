CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
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CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

14.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:04

Siirt'in Eruh ilçesinde tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Eruh Devlet Hastanesi Başhekimi Şaban Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastanedeki sağlık çalışanlarına bugünden itibaren aşı uygulamalarına başlandığını belirterek, gün içerisinde sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 50'sine aşı yapılacağını söyledi.

CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
CoronoVac aşısı Eruh'ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurettin Kilis

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