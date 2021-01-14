CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için kullanılan CoronaVac aşısının, Erzincan, Ardahan, Kars ve Tunceli'de sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Erzincan'da ilk olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen ile hastane personeline uygulandı.

Aşının hastanedeki sağlık çalışanlarına uygulanması sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına aşı işlemlerinin başlatıldığını hatırlattı.

Hirik, aşının randevu sistemiyle uygulanmasına devam edileceğini dile getirerek şunları aktardı:

"İlimizde 28 aile sağlığı merkezi, 8 ilçe hastanesi ile merkezdeki 2 hastanede MHRS ile randevu alarak sağlık personeli önceliğinde aşılar yapılmaya başlandı. Bu hastalıktan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Tedbirlerle şu ana kadar gerçekten halkımızı koruduk ama bundan sonraki korumanın standardı aşı ile mümkün. İlimizde kamuda görevli 3 bin 600 sağlık personelimiz bulunmakta. Eczacı ve özel hastane ile özel muayenehane sağlık çalışanlarının tamamı bu aşılanmadan faydalanabilir. Bunlarla birlikte ilimizdeki sağlık çalışanı rakamı yaklaşık 4 bin 500 civarında. "

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen ise "Aşılarımız geldi, aşı odalarımız tamamlandı. Personellerimiz MHRS üzerinden randevularını aldı. Hastanemizde 10 aşı odasında personelimiz ile aşı işlemlerine başlıyoruz." dedi.

Ardahan

CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanan bir başka kent olan Ardahan'daki Ardahan Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sağlık çalışanlarının bu süreçte önemli bir çaba ve emek sarf ettiklerini söyledi.

Gelinen noktada ilk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandığını dile getiren Öner, "Ancak her şeye rağmen hastalık bitene kadar biz yine temizlik, maske ve mesafe kuralından taviz vermeyeceğiz. Bugüne kadar büyük çaba ve gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ardahan Devlet Hastanesindeki ilk aşı hastane Başhekimi Uzman Dr. Ömer Kazcı'ya yapıldı.

Tunceli

Tunceli'de de sağlık çalışanlarına Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yapıldı.

Tunceli Devlet Hastanesinde ilk olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Meral Gülbenat Şimşek'e uygulanan CoronaVac aşısı, ardından sırayla aşı uygulama odalarına alınan diğer sağlık çalışanlarına yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının uygulanmaya başlandığını söyledi.

Kentte görevli tüm sağlık çalışanlarına yapılacak aşı çalışmasını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Özdemir, "Aşı odalarımız hazır. Tüm ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezi personelimizin, hatta servis eczacılarımızın ve kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık çalışanlarımızın da aşılamalarını tamamlayacağız. Sonrasında Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ileri yaş gruplarının da aşılamalarına devam edeceğiz." dedi.

Özdemir, vatandaşlardan aşı olmaları konusunda duyarlı davranmalarını isteyerek "Çünkü bu toplu bir seferberlik. Hep beraber toplu olarak aşılamayı başarabilirsek o zaman bu Kovid-19 belasından beraberce kurtuluruz. Umarım Kovid-19'dan bu sayede hızlı bir şekilde kurtuluruz. Şu anda 2 binin üzerinde aşımız mevcut elimizde. Bugün bine yakın sağlık çalışanını aşılamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

CoronaVac aşısı olan uzman doktor Meral Gülbenat Şimşek de kentte ilk aşının kendisine yapıldığını dile getirdi.

Aşının kimseye zarar vermediğini ifade eden Şimşek, "Tam tersine bu hastalığı yenebilmemiz ve ortadan kaldırabilmemiz için bütün insanların tek tek aşılanıp bu zinciri hep birlikte kırmamız gerekiyor. Bu aşıyı sadece kendim için olmadım, halk sağlığı için oldum. Hem kendimi koruyacağım hem de aileme, yakınlarıma, sevdiklerime bu virüsü taşımayacağım, böylece bu salgını yeneceğiz." diye konuştu.

Kars

Kars'ta da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde kullanılan CoronaVac aşısının ilk dozu, İl Sağlık Müdürü Dr. Zakir Lazoğlu'na yapıldı.

Yusuf Paşa Aile Sağlık Merkezinde aşı yapılan Lazoğlu, gazetecilere, aşının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Vatandaşlarımızın aşı konusunda tam destek çıkmasını bekliyoruz. İlimize 4 bin 500 doz geldi, ilk etapta 3 bin 200 sağlık çalışanımıza aşı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya