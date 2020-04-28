Coronaya karşı akciğeri geliştirmenin yolları Corona virüsü ( Covid-19 ) salgınında hastalığın yaygın semptomlarına vurgu yapan Fizyoterapist Şeyhmus Ekşim; solunum egzersizlerinin akciğer sağlığındaki önemine dikkat çekti.

Virüs genellikle öksürük sonucu oluşan damlacıklar vasıtasıyla yayılıyor yada kontamine olmuş yüzeylere dokunulması ardından kişinin yüzüne dokunulmasıyla virüs önce boğaza sonra solunum yollarına ve akciğere yerleşiyor. Kişide solunum sıkıntısı kuru öksürük nefes darlığı meydana getirebilmektedir.

Klinik klavuzlara göre hastalanmadan önce tedbir olarak ve hastalandıktan sonra akciğerlerin işlevini düzgün bir şekilde yerine getirebilmesi için fizyoterapi kaçınılmazdır. Fizyoterapiyle akciğerde biriken sıvıların uzaklaştırılması , nefes darlığının önüne geçilmesi , solunum bozukluklarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kişilerdeki stres ve anksiyeteyi doğru nefes egzersizleriyle azaltmak ve kişide gevşeme sağlamak mümkündür.

Bu egzersizler akciğer kapasitesinin artmasına, solunum kaslarının güçlenmesine, oksijen satürasyonunun yükselmesine yardımcı oluyor.

Fizyoterapist Şeyhmus Ekşim Covid 19 tanısı almış evinde izolasyon da bulunan bireylerimize ulaşıldığı taktirde telerehabilitasyon yöntemiyle görüntülü görüşme ile online ücretsiz egzersiz eğitimi vereceklerini aktardı.