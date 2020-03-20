Coronavirüse Karşı #EvdeKal Çağrısına Siz de Katılın Ülkemizin Covid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan "evde kal" çağrısına, toplumun çeşitli kesimlerinden destek geldi.

Ülkemizin Covid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan "evde kal" çağrısına, toplumun çeşitli kesimlerinden destek geldi. Futbol takımlarından ünlü isimlere kadar pek çok hesaptan #evdekal çağrısı yapıldı.

Toplumsal bir sosyalleşmeye karşı vatandaşları evlerinden çıkmayaya davet eden Evde Kal çağrısı kapsamında virüsün yayılması engellenmek isteniyor. Twitter'da kullanıcıların popüler hashtag'i olan "#EvdeKal"ın haricinde "#EvdeHayatVar", "#SorunKüreselMücadeleUlusal" gibi etiketler de mücadeleye vurgu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşımda sosyal hareketliliği azaltma ve buna bağlı olarak virüsün yayılmasını engelleme ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şu şekilde:

"Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Kontrol altında tutamayacağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı haline getirebilir."

TÜBİTAK Dergileri Ücretsiz Erişime Açıldı

Cumhurbaşkanı gibi Bakanlar da Twitter hesabından çağrıya destek verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Coronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı, kalabalıklardan uzak durmalıyız" şeklinde konuşurken TÜBİTAK Dergilerinin tamamının ücretsiz erişime açıldığını belirtti.

Evde Kal Çağrısına Destek Verin

Yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşları ve futbol kulüpleri de dahil olmak üzere birçok hesaptan virüse karşı çağrı büyüyor. Siz de Twitter, Instagram gibi platformlardan #EvdeKal hashtag'ine vurgu yapabilirsiniz.